Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 15.04.2019 - Hans HuberJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 15: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 15.04.2019 - Hans Huber
Es wird sportlich bei „Sehr Witzig!?“: In einer brandneuen Folge am Montag beehrt Sportreporterlegende Hans Huber die lustigste Witze-Runde des Landes mit Comedian Angelika Niedetzky, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster. Ein „legendärer Moment“ wie Gastgeberin Angelika Niedetzky findet. Sogleich befragt sie ihren Gast zu seiner Vergangenheit als Sportkommentator. Hans Huber lässt sich nicht lange bitten und erzählt, dass Sport nach wie vor ein fester Bestandteil seines Lebens sei. Einmal in Plauderlaune verrät die TV-Legende auch, wie eigentlich sein berühmtes Zitat „Die Schweden sind ein ganz harter Brocken“ zustande kam. Doch natürlich kommt auch das Witzeln nicht zu kurz: Ist Hans Huber nach der ersten Runde noch das Schlusslicht, setzt er anschließend alles daran, seine Mitspieler einzuholen. Und gibt prompt einen – wie sollte es anders sein – Sportler-Witz zum Besten. Ob die Aufholjagd glückt?
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