Narrisch Witzig!? – Das große Sehr Witzig-FaschingsspecialJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 9: Narrisch Witzig!? – Das große Sehr Witzig-Faschingsspecial
Spaßige Faschings-Stimmung und narrisch gute Witze präsentiert Gery Seidl in einem brandneuen Spezial: „Narrisch Witzig!?-Das große Sehr Witzig-Faschingsspecial“ wurde erstmals am Rosenmontag, den 4. März um 21:15 auf PULS 4 gezeigt. In geballten 90 Minuten Lachaction pur bringt ein Publikum voller Gilden aus Österreich den Fasching mitten in die buntgeschmückten PULS 4-Studios. Tanzende Garde-Mädchen aus Loretto eröffnen den wilden Faschings-Reigen, gefolgt von professionellen Gilden-Sketches aus Rohrbach (Steiermark), Traun (Oberösterreich), Traiskirchen (Niederösterreich) und Ogra (Niederösterreich). Aus welchem Bundesland stammen wohl die frechsten Gilden? Die Promi-Gäste sorgen zusätzlich für ein Witze-Feuerwerk: „Funkemariechen“ und bekennende Faschings-Närrin Elke Winkens kämpft mit Komiker Gerold Rudle, Star-Physiker Werner Gruber und dem renommierten Witze-Trio Gery Seidl, Lydia Prenner-Kasper und Harry Prünster um die Faschings-Krone und begibt sich dafür sogar in einen „gefährlichen“ Gilde-Sketch. Mit der speziell eingeführten „Gilde-Karte“ können sich die Promis einen Joker aus dem Publikum holen, in dem die lustigsten Faschings-Gilden aus allen Bundesländern sitzen und bereits auf ihre Chance warten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick