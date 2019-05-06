Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.05.2019 - Johanna SetzerJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 17: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.05.2019 - Johanna Setzer
46 Min.Folge vom 06.05.2019Ab 6
Vier bekannte Gesichter, ein Kartenspiel und Witze am laufenden Band - in der Comedy-Game-Show "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" dreht sich alles um die Reinform des Humors, den Witz. Heute tauscht "Café Puls"-Moderatorin Johanna Setzer Frühstückscouch gegen Witze-Stammtisch und nimmt neben Gastgeber Gerald Fleischhacker, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster Platz
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick