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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 14.01.2019 - Gerald Fleischhacker

PULS 4Staffel 6Folge 2vom 14.01.2019
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 14.01.2019 - Gerald Fleischhacker

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Folge 2: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 14.01.2019 - Gerald Fleischhacker

46 Min.Folge vom 14.01.2019Ab 6

Sehr witzig!? - Der Witze Stammtisch" mit Harry Prünster, Lydia Prenner-Kasper und Gery Seidl bringt österreichischen Witz, Schmäh und Gemütlichkeit direkt in die Wohnzimmer.

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