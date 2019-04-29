Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 29.04.2019 - Karina SarkissovaJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 16: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 29.04.2019 - Karina Sarkissova
Karina Sarkissova ist für absolute Körperbeherrschung und extravagante Auftritte bekannt. Doch schlummert in ihr auch das Potential zur Witze-Königin? In einer neuen Folge „Sehr witzig!?“ nimmt die Ballerina neben Gastgeberin Angelika Niedetzky, Comedian Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster am lustigsten Stammtisch der Nation Platz. Doch die Spielregeln der Witzerunde sind so gar nicht nach dem Geschmack von Karina. So bezirzt sie in gleich zwei Runden ihre Mitspieler, sodass sie ausschließlich Witze ihrer Lieblingskategorien erzählen darf. In der brandneuen Folge „Sehr Witzig!?“ gewährt Karina Sarkissova auch private Einblicke: Angesprochen auf ihre zwei Kinder, gerät sie ins Schwärmen. Und spricht auch über ihren kürzlich erlittenen Bandscheibenvorfall. Doch natürlich kommt auch das Witzeln nicht zu kurz: Überzeugt die Performance der Ballerina beim gespielten Witz oder muss sie sich letztendlich doch den Witze-Profis geschlagen geben?
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