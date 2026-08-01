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Sherwood

Robin erhebt sich

KinderweltStaffel 1Folge 10vom 01.08.2026
Robin erhebt sich

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Sherwood

Folge 10: Robin erhebt sich

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Robin ,,stellt sich", um die bevorstehende Explosion zu entschärfen. Aber in Wirklichkeit benutzen sie und ihre Freunde den ID-Verschlüsseler, um den Sheriff und Gisbourne davon abzuhalten, weitere Schaden anzurichten. Als Gisbourne dahinterkommt, versucht Robin, gegen ihn zu kämpfen, aber als der Handschuh tödlich beschädigt wird, hat sie nur noch wenige Minuten, um zu entscheiden, was sie tun soll, um die totale Zerstörung von Sherwood zu verhindern.

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