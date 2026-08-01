Sherwood
Folge 9: Robin baut wieder auf
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Der Sheriff hat Tom in den Tod geschickt oder so dachten wir. Aber Robin entdeckt ihn lebend, während er versucht, den Seeernten zu helfen, die jetzt kränker und hungriger sind als je zuvor. Doch ihr Wiedersehen ist nur von kurzer Dauer, da der Sheriff persönlich hinter Tom her ist und ihm eine tödliche Wunde zufügt. Allerdings entdeckt Gisbourne, dass Tom das Aufstiegsprojekt mit Sprengfallen versehen hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ganze Zitadelle in die Luft fliegt, es sei denn, Robin und ihr Handschuh stoppen es zuerst.
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