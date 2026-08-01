Sherwood
Folge 6: Robin geht unter
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Inikos U-Boot wird bei dem Versuch, die Sonde zu stoppen, beschädigt und liegt kraftlos auf dem Meeresgrund. Während Robin und Iniko versuchen, es zu reparieren, schickt der Sheriff eine Suchmannschaft aus, um zu sehen, ob sie überlebt haben. Währenddessen muss Robin mit der Realität fertig werden, dass ihr Vater für so viel Leid der Seeernten verantwortlich ist.
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