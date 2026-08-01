Robin nimmt den Kampf aufJetzt kostenlos streamen
Sherwood
Folge 4: Robin nimmt den Kampf auf
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Der Sheriff kündigt die Sherwood-Showdown an – ein Kampfturnier – in der Hoffnung, Robin aus ihrem Versteck zu locken. Doch sie findet einen Weg, mit einem ID-Verschlüsseler teilzunehmen; währenddessen entdeckt Iniko einige unerwünschte Informationen über Robins Vater: Er arbeitet für den Sheriff.
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