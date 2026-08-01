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Sherwood

Robin knackt den Code

KinderweltStaffel 1Folge 5vom 01.08.2026
Robin knackt den Code

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Sherwood

Folge 5: Robin knackt den Code

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Als es scheint, dass das Meeresleben durch etwas vergiftet wird, machen sich Robin, Iniko und Juba im U-Boot auf den Weg, um nachzuforschen. Sie entdecken eine massive Operation, die darauf abzielt, die Wasserversorgung in mächtige Energie umzuwandeln – aber der Prozess zerstört die Fähigkeit des Wassers, Leben zu unterstützen. Als Robin in die Intelligenz des Sondenhacks eindringt, steht sie dem Werk ihres Vaters gegenüber.

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