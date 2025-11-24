Signature Dishes
Folge 1: Nari Thai Eatery
16 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6
Zum Start der ersten Staffel von "Signature Dishes" geht es nach Bern. Nico schickt Noah zu seinem Lieblings-Thai-Restaurant, dem Nari, wo das Signature Dish "Kao Man Gai - Hainanese Chicken" auf ihn wartet. Zwischen duftendem Reis und zarter Pouletbrust taucht Noah in die Welt der thailändischen Küche ein. Er spricht mit dem Team hinter dem Gericht, entdeckt deren Philosophie und versucht sich selbst an der Zubereitung, um herauszufinden: Wie schmeckt Thailand mitten in Bern?
