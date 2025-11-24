Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nari Thai Eatery

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 24.11.2025
Folge 1: Nari Thai Eatery

16 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6

Zum Start der ersten Staffel von "Signature Dishes" geht es nach Bern. Nico schickt Noah zu seinem Lieblings-Thai-Restaurant, dem Nari, wo das Signature Dish "Kao Man Gai - Hainanese Chicken" auf ihn wartet. Zwischen duftendem Reis und zarter Pouletbrust taucht Noah in die Welt der thailändischen Küche ein. Er spricht mit dem Team hinter dem Gericht, entdeckt deren Philosophie und versucht sich selbst an der Zubereitung, um herauszufinden: Wie schmeckt Thailand mitten in Bern?

SAT.1
