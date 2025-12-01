Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Signature Dishes

Taverne zum Schäfli

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 01.12.2025
Taverne zum Schäfli

Taverne zum SchäfliJetzt kostenlos streamen

Signature Dishes

Folge 2: Taverne zum Schäfli

16 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6

Noah besucht die Taverne zum Schäfli in Wigoltingen in der Ostschweiz, wo der Zwei-Sterne-Koch Christian Kuchler (18 Gault&Millau-Punkte) sein Signature Dish "Wagyu Tempura" serviert. Bevor es ans edle Rind geht, landen überraschend Froschschenkel auf dem Tisch - für Nico und Noah wird das Verkosten zu einer echten Mutprobe. Zwischen knusprigem Tempura und perfekt gereiftem Wagyu zeigt sich: Im Schäfli wird mit höchster Präzision und viel Leidenschaft gekocht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Signature Dishes
SAT.1
Signature Dishes

Signature Dishes

Alle 1 Staffeln und Folgen