Signature Dishes
Folge 2: Taverne zum Schäfli
16 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6
Noah besucht die Taverne zum Schäfli in Wigoltingen in der Ostschweiz, wo der Zwei-Sterne-Koch Christian Kuchler (18 Gault&Millau-Punkte) sein Signature Dish "Wagyu Tempura" serviert. Bevor es ans edle Rind geht, landen überraschend Froschschenkel auf dem Tisch - für Nico und Noah wird das Verkosten zu einer echten Mutprobe. Zwischen knusprigem Tempura und perfekt gereiftem Wagyu zeigt sich: Im Schäfli wird mit höchster Präzision und viel Leidenschaft gekocht.
