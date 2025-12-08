Signature Dishes
Folge 3: Restaurant Darling
16 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6
Noah besucht das Restaurant Darling im Herzen des hippen Berner Quartiers Breitenrain. Auf dem Teller wartet das Signature Dish "Zwiebel auf Pastinakenpüree" - ein Gericht, das die Philosophie des Hauses perfekt widerspiegelt: Mut zur Einfachheit und der Fokus auf eine Zutat, die sonst nur Beilage ist. In diesem Fall die Zwiebel, deren natürliche Süße nach stundenlangem Schmoren wunderbar zur Geltung kommt.
