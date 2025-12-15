Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4vom 15.12.2025
16 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

In dieser Folge zieht es Noah ins Restaurant Rosi in Zürich, wo der legendäre Markus Stöckle sein Signature Dish "Käsespätzle" auf den Tisch zaubert. Noah erlebt, wie aus einfachen Zutaten mit viel Herz und noch mehr Liebe ein Kultgericht entsteht, und darf die Geheimnisse hinter diesem Klassiker selbst ausprobieren. Hier steckt Liebe in jedem Bissen.

