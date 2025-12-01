Signature Dishes
Folge 5: Restaurant Verena
16 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6
Noah besucht das Restaurant Verena im charmanten Zollhaus von 1786 in Olten, wo Dave Wälti moderne Marktküche mit klarer Handschrift auf den Tisch bringt. Hier trifft moderne Marktküche auf südamerikanische Aromen - das Signature Dish "Tiradito vom Lostallo-Lachs" verkörpert genau diese Kombination. Beim Nachkochen kommt Noah ordentlich ins Schwitzen: Wie filetiert man einen Lachs richtig? Ein spannender Mix aus Präzision, Geschmack und südamerikanischem Flair wartet!
