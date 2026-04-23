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SK Kölsch

Müllbaron

SAT.1Staffel 4Folge 44vom 23.04.2026
Müllbaron

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SK Kölsch

Folge 44: Müllbaron

45 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Jupp und Falk untersuchen den Mord an einem Mann, dessen Leichnam in einem Kanalrohr gefunden wurde. Der Körper des Opfers ist voll mit Furane, einem Gift, das auf der Mülldeponie Balthasar entsorgt werden kann. Erste Ermittlungen in diese Richtung verlaufen ohne wirklichen Erfolg, denn sowohl Balthasar als auch sein Mitarbeiter Miro Vazlav kennen den Ermordeten nicht. Falk bemerkt nur, dass Miro äußerst nervös ist. Den Grund dafür findet er schon bald heraus ...

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