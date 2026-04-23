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SK Kölsch

Der Fischflüsterer

SAT.1Staffel 4Folge 46vom 23.04.2026
Der Fischflüsterer

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Folge 46: Der Fischflüsterer

45 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Hannes Mitgudsch hat ein besonderes Talent - er ist "Fischflüsterer". Der allseits beliebte Eisenflechter spricht mit seinen japanischen Zierkarpfen und avancierte dadurch zu einem der bekanntesten Kölner Koi-Züchter. Eines Tages wird Mitgudsch Opfer eines heimtückischen Mordanschlages: Ein Giftpfeil, gefüllt mit dem Hautsekret eines südamerikanischen Pfeilgiftfrosches, trifft ihn im Nacken und tötet ihn ...

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