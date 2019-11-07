SK Kölsch
Folge 50: Paparazzo
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Die berühmte Fotoagentin Julia Weber sorgt mit ihren Skandalstorys für hohe Auflagen. Dieses Talent wurde ihr offensichtlich zum Verhängnis, denn die Frau wurde ermordet und anschließend ihr Fotoarchiv durchwühlt. Als Jupp am nächsten Tag ein Foto von der Toten auf der Titelseite einer Boulevardzeitung sieht, macht er sich auf die Suche nach dem verantwortlichen Paparazzo ...
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