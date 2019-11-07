SK Kölsch
Folge 49: Kind oder Kegel
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Eines Morgens entdeckt ein Passant die Leiche von Ansei Lembodo, dem Organisator des erst vor Kurzem in Köln eingetroffenen Scheichs Ferrud. Erste Ermittlungen von Jupp und Falk ergeben, dass Lembodo kurz vor seinem Tod Kontakt zu Fred Malewski aufgebaut hat, den Jupp schon fünfmal wegen Zuhälterei einsperren musste. Gino hat unterdessen ganz andere Sorgen: Er muss sich um seinen sechs Monate alten Sohn kümmern. Dabei wird er von einem Unbekannten beschattet ...
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