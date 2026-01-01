Smallville
Folge 12: Vergiss dein nicht
39 Min.Ab 12
Clark fällt plötzlich in Ohnmacht und wacht in einer Psychiatrie wieder auf. Der liebenswürdige Dr. Hudson erklärt ihm, er sei in einer Fantasiewelt gefangen, in der er Kal-El, ein Außerirdischer vom Planeten Krypton, ist. Clark ist verwirrt und beginnt nach und nach selbst an seinem Verstand zu zweifelt. Doch irgendetwas ist faul - nicht nur an der Geschichte, sondern auch an Dr. Hudson ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick