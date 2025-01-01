Smallville
Folge 19: Mein Feind, der Freund
40 Min.Ab 12
Lex experimentiert in einem unterirdischen Tunnelsystem mit den menschlichen Überresten eines in Afghanistan gefallenen Soldaten. Sein Ziel ist es, eine unbesiegbare Mensch-Maschine zu erschaffen. Die Witwe des Soldaten erfährt davon und droht, Lex in seinem Tunnel in die Luft zu sprengen. Als dies tatsächlich passiert, eilt Clark seinem ehemaligen Freund zu Hilfe und bringt sich damit selbst in Gefahr.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick