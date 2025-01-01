Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Feind, der Freund

Folge 19: Mein Feind, der Freund

40 Min.Ab 12

Lex experimentiert in einem unterirdischen Tunnelsystem mit den menschlichen Überresten eines in Afghanistan gefallenen Soldaten. Sein Ziel ist es, eine unbesiegbare Mensch-Maschine zu erschaffen. Die Witwe des Soldaten erfährt davon und droht, Lex in seinem Tunnel in die Luft zu sprengen. Als dies tatsächlich passiert, eilt Clark seinem ehemaligen Freund zu Hilfe und bringt sich damit selbst in Gefahr.

