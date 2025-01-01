Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 8
40 Min.Ab 12

Lex verschwindet spurlos. Er wurde von Bronson entführt, einem Meteoritenopfer, das jahrelang für die Experimente im Labor 33.1 herhalten musste. Seine Forderung: Die Öffentlichkeit soll über die Grausamkeiten im Labor 33.1 informiert werden, andernfalls wird Lex nie wiederkehren. Lana ist verzweifelt und bittet Chloe und Jimmy um Hilfe. Werden sie Lanas Lebensgefährten retten können?

