Smallville
Folge 18: Mütterseelenallein
40 Min.Ab 12
Zunächst ist Chole überglücklich, dass ihre Mutter Moira aus ihrem langjährigen Koma erwacht ist. Doch dann beginnt Chloe, sich zu verändern: Sie schlafwandelt und greift sogar Lex an, ohne sich am nächsten Tag daran zu erinnern. Wie sich herausstellt, wird sie von ihrer Mutter fremdgesteuert. Ob das mit Chloes Meteoritenfreak-Fähigkeit zusammenhängt?
