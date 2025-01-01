Smallville
Folge 2: Luft-Waffe
41 Min.Ab 12
Clark bemerkt, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Vermutlich hat er sich - geschwächt durch die Zeit in der Phantomzone - bloß eine ganz normale Erkältung eingefangen. Allerdings sind die Folgen seines Niesens alles andere als normal ... Lois nimmt unterdessen ihren neuen Job beim lokalen Boulevard-Blatt sehr ernst und heftet sich hartnäckig an Clarks Fersen.
