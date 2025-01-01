Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9Folge 3
41 Min.Ab 16

In ganz Smallville erkranken die Menschen an einem tödlichen Virus. Die Infizierten werden zuerst bewusstlos und erwachen dann als Zombies wieder. Spätestens als Tess ebenfalls von dem Virus befallen wird, sieht sich Clark zum Handeln gezwungen. Um ein Gegenmittel zu entwickeln, brauchen Chloe und Doktor Emil eine besonders seltene Blutgruppe, die nur Davis Bloome zu haben scheint.

