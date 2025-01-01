Smallville
Folge 7: Jor-Els Rückkehr
41 Min.Ab 12
Wir befinden uns in der Vergangenheit auf dem Planeten Krypton. Jor-El hat Klonversuche abgebrochen und soll dafür verurteilt werden. Sein Freispruch geschieht jedoch nur unter der Prämisse, dass er die Klonungen fortsetzt und Zods toten Sohn aus einem Haarbüschel wieder auferstehen lässt. Jor-El weigert sich. Zurück in der Gegenwart ist Zod auf der Suche nach Jor-El. Er will seine Verurteilung dafür, dass er den Kandorianern ihre Kräfte geraubt hat.
