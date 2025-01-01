Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Staffel 9Folge 10
Folge 10: Der Meister und sein Schüler

41 Min.Ab 12

Die Frauen in Olivers Umfeld werden Opfer von Anschlägen. Lois und Chloe werden von Pfeilen getroffen, und Mia wird entführt. Für Oliver ist klar: Sein ehemaliger Meister aus dem Bund der Bogenschützen muss der Übeltäter sein. Denn den Mitgliedern ist es streng verboten, Geliebte, Verbündete oder Schüler außerhalb des Bundes zu haben. Oliver wendet sich gegen seinen Meister Vordigan ...

