Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Erinnerungen an die Zukunft

WarnerStaffel 9Folge 9
Erinnerungen an die Zukunft

Erinnerungen an die ZukunftJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 9: Erinnerungen an die Zukunft

41 Min.Ab 12

Tess entführt Lois aus dem Krankenhaus, um zu erfahren, was hinter deren merkwürdigen Träumen steckt. Sie schließt Lois an eine Maschine an, und ihre Vermutungen bestätigen sich: Lois hat drei Wochen in der Zukunft verbracht und durchlebt diese in ihren Träumen erneut. So findet Tess heraus, welchen teuflischen Plan Zod verfolgt. Er will das gelbe Licht der Sonne in rotes Licht verwandeln, um so den Kandorianern ihre volle Macht zurückzugeben.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen