WarnerStaffel 9Folge 17
Folge 17: Checkmate

41 Min.Ab 16

Eine Frau wird von bewaffneten Männern angegriffen. Oliver eilt ihr zu Hilfe. Doch die Frau entpuppt sich plötzlich als Tess Mercer und schlägt Oliver nieder. Ihr Auftrag: Oliver zu entführen und ihn der Organisation "Checkmate" übergeben. Chloe bemerkt, dass etwas nicht stimmt, denn zum Zeitpunkt seines Verschwindens fielen zeitgleich alle Überwachungskameras aus. Clark muss nun schnell handeln.

