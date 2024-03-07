Zum Inhalt springenBarrierefrei
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 07.03.2024
Folge 2: Alarm im Pferdestall

22 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12

Bei einem simplen Einsatz bekommt es Olivia mit einer besonders angriffslustigen Schlange zu tun und wird prompt gebissen. Chris und Stuart kümmern sich derweil um eine Rotbäuchige Schwarzotter, die das Eingangstor einer Familie blockiert, was den beiden Snake Wranglers die Arbeit erschwert. Und Mick und Adele stoßen unter einem Pool auf eine große Python.

