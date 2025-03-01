Vier Pythons auf einen StreichJetzt kostenlos streamen
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 9: Vier Pythons auf einen Streich
22 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12
Auf einem Campingplatz wartet eine besondere Herausforderung für Stuart und Olivia - denn dort sind gleich vier Rautenpythons eingedrungen. Mick und Adele müssen eine Schlange in einem Schlafzimmer auffinden, um ein Pärchen vor bösen Überraschungen zu bewahren und Stuart versucht einer gefährlichen Östlichen Braunschlange zuvorzukommen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick