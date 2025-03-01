Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 7: Kopfüber im Gully
22 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12
Stuart und Chris werden zu einem Einsatz gerufen, um eine Östliche Braunschlange einzufangen. Doch das Tier kann entkommen und nistet sich auf einem Nachbargrundstück ein. Bei Mick und Adele wird es besonders spannend im Rennen gegen die Wasseragame, die sich im Schlafzimmer einer jungen Familie einquartiert hat. Jess hingegen muss eine Peitschenschlange einfangen und sich außerdem noch einem weiteren Tier stellen.
