Neues Zuhause für ein SchlangennestJetzt kostenlos streamen
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 1: Neues Zuhause für ein Schlangennest
22 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Stuart McKenzie und sein Team sind wieder im Einsatz, um Australiens Einwohner vor giftigen Schlangen zu beschützen. Eine große Östliche Braunschlange hat es sich im Garten eines Bürogebäudes gemütlich gemacht, und eine Rautenpython hat ihre Eier ausgerechnet vor die Haustür eines Familienwohnsitzes gelegt. Mick und Adele rücken an, um das Muttertier und sein Gelege umzusiedeln.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick