Schlangensuche am WegesrandJetzt kostenlos streamen
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 3: Schlangensuche am Wegesrand
22 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Im Garten eines Wohnhauses hat sich eine Östliche Braunschlange verschanzt. Stuart und Chris reisen an, um das hochgiftige Tier einzufangen - und werden mit dem größten Exemplar konfrontiert, das sie seit langem gesehen haben. Mick und Adele begeben sich derweil auf die Suche nach einer großen Rotbäuchigen Schwarzotter, die in der Nähe eines Fußwegs gesehen wurde, und Jess muss eine Rautenpython einfangen.
