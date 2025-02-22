Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 4: Gefangen im Netz
22 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Stuart McKenzie und Chris haben mitten in einem Vogelnest einen riskanten Einsatz, denn eine eineinhalb Meter lange Östliche Braunschlange hat sich dort verfangen. Währenddessen hat sich eine launische Rautenpython im Gartenhaus einer jungen Familie eingenistet, die Adeles Gesicht nur knapp verfehlt. Der Fund einer Rotbäuchigen Schwarzotter wird komplizierter als gedacht.
