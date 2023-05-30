Verliebtes SchlangenpärchenJetzt kostenlos streamen
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 7: Verliebtes Schlangenpärchen
22 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12
Chris und Stu werden zu einem kniffligen Einsatz gerufen: Die Schlangenjäger müssen zwei Rautenpythons einfangen, die sich fortpflanzen wollen. Auch Adele bekommt es mit einer aggressiven Python zu tun. Nun muss sie aufpassen, dass sie nicht gebissen wird. Stuart und Olivia versuchen währenddessen, eine junge Östliche Braunschlange einzufangen, die sich im Haus eines älteren Paares eingenistet hat.
