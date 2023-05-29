Eine seltene BesucherinJetzt kostenlos streamen
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 1: Eine seltene Besucherin
22 Min.Folge vom 29.05.2023Ab 12
Australiens Schlangenjäger sind wieder im Einsatz, um die Bewohner des Kontinents vor den schlüpfrigen Reptilien zu schützen. In einem Vorort von Sydney bekommen es Chris und Jess mit einer hochgiftigen Rotbäuchigen Schwarzotter zu tun - doch das Tier versteckt sich vor den Profis. In Far North Queensland werden Mick und Adele zum Haus einer Familie gerufen. Dort hat sich eine unbekannte Schlange eingenistet, die das Team allerdings erst einmal finden muss.
