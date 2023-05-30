Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 8vom 30.05.2023
Folge 8: Rekordverdächtiger Schlangenfund

22 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12

Auf das Team wartet eine besondere Herausforderung: Die größte Rotbäuchige Schwarzotter, die die Profis je gesehen haben, muss eingefangen werden. Kann Chris mit seinen Fähigkeiten überzeugen? Olivia begegnet währenddessen ihrer ersten Östlichen Braunschlage und hat großen Respekt vor dem hochgiftigen Tier.

