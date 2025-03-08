Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Kälber in Gefahr

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 3vom 08.03.2025
Kälber in Gefahr

Kälber in GefahrJetzt kostenlos streamen

Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Folge 3: Kälber in Gefahr

22 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12

Stuart und Olivia müssen ein beschlagnahmtes Auto auseinandernehmen - in dem Fahrzeug hat sich eine Rautenpython versteckt. In Far North Queensland bekommen es Mick und Adele mit der größten Braunen Nachtbaumnatter zu tun, die sie je gesehen haben. Außerdem wartet eine aggressive Östliche Braunschlange auf die beiden. Chris und Jess rücken derweil in Sydney aus, um ein großes, unbekanntes Tier einzufangen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Snake Security - Schlangenalarm in Australien
ProSieben MAXX
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Alle 2 Staffeln und Folgen