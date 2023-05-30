Zum Inhalt springenBarrierefrei
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 6vom 30.05.2023
Folge 6: Besuch beim Tierarzt

22 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12

Bei den Schlangenjägern wird es heute gefährlich: Chris und Jess müssen eine verletzte Rotbäuchige Schwarzotter per Hand einfangen und das Tier anschließend in der Wildnis aussetzen. Stu muss ein Exemplar der gleichen Schlangenart unter einer Betonplatte hervorlocken, und Mick wird bei einem Routineeinsatz von einer großen Python gebissen.

