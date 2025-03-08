Zum Inhalt springenBarrierefrei
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Blinder Passagier im Motorraum

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 2vom 08.03.2025
Blinder Passagier im Motorraum

Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Folge 2: Blinder Passagier im Motorraum

22 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12

Im Süden Australiens haben die Schlangenjäger alle Hände voll zu tun. Eine außergewöhnlich hohe Anzahl an Östlichen Braunschlagen wird gesichtet, weshalb Mick und Adele dem örtlichen Profi Dan unter die Arme greifen. Chris und Stu bekommen es währenddessen mit einer Rotbäuchigen Schwarzotter zu tun, die es sich in einem Motor gemütlich gemacht hat.

