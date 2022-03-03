Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Rushhour in der Notaufnahme - Leben retten im Team

SAT.1Staffel 2022Folge 1vom 03.03.2022
Wo andere Kliniken an ihre Grenzen stoßen, läuft der "Emergency Room" von Ludwigshafen zu Hochform auf. In der Notaufnahme des Unfallkrankenhauses arbeiten vor allem Spezialisten für Schwerstverletzte. Die Klinik ist eines der größten Zentren für Notfallmedizin in Deutschland, viele der 20.000 Patienten, die jedes Jahr behandelt werden, kommen mit dem Hubschrauber. Im Schockraum, dem Herz der Abteilung, ist der Ausnahmezustand die Regel.

