Rushhour in der Notaufnahme - Leben retten im TeamJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 1: Rushhour in der Notaufnahme - Leben retten im Team
46 Min.Folge vom 03.03.2022Ab 12
Wo andere Kliniken an ihre Grenzen stoßen, läuft der "Emergency Room" von Ludwigshafen zu Hochform auf. In der Notaufnahme des Unfallkrankenhauses arbeiten vor allem Spezialisten für Schwerstverletzte. Die Klinik ist eines der größten Zentren für Notfallmedizin in Deutschland, viele der 20.000 Patienten, die jedes Jahr behandelt werden, kommen mit dem Hubschrauber. Im Schockraum, dem Herz der Abteilung, ist der Ausnahmezustand die Regel.
