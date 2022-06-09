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SPIEGEL TV - Reportage

Die Fahrrad-Cops - Neue Einsätze auf zwei Rädern

SAT.1Folge vom 09.06.2022
Die Fahrrad-Cops - Neue Einsätze auf zwei Rädern

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SPIEGEL TV - Reportage

Folge vom 09.06.2022: Die Fahrrad-Cops - Neue Einsätze auf zwei Rädern

43 Min.Folge vom 09.06.2022Ab 12

Falschparker und Rotlichtsünder gehören ebenso zu ihrer "Stammkundschaft" wie Raser und Geisterfahrer auf Radwegen - für Fahrradpolizisten gibt es in deutschen Großstädten jede Menge zu tun. In vielen Metropolen wie Hamburg oder Hannover rüstet die Polizei deshalb auf. Mit Fahrrad-Cops auf Streife - eine Reportage über den alltäglichen Wahnsinn zwischen Radweg und Überholspur.

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