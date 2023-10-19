Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Eiskalte Verbrechen - Wenn Frauen töten

SAT.1Staffel 2022Folge 12vom 19.10.2023
Eiskalte Verbrechen - Wenn Frauen töten

SPIEGEL TV - Reportage

Folge 12: Eiskalte Verbrechen - Wenn Frauen töten

46 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 12

Die SPIEGEL TV-Reportage "Eiskalte Verbrechen" berichtet in diesem Teil von Frauen, die zu Mörderinnen wurden. Zwei Expertinnen, die sich ihr ganzes Berufsleben mit Gewaltverbrechen beschäftigt haben, liefern im Gespräch mit der Journalistin Alexandra Pfeil Hintergrundinformationen und geben Einblicke in die Psyche der Täterinnen. Was muss passieren, dass Frauen töten? Und gehen sie anders vor als Männer?

SPIEGEL TV - Reportage
SAT.1
