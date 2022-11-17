Traumberuf InfluencerIn? Vom harten Kampf um jeden Klick - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 11: Traumberuf InfluencerIn? Vom harten Kampf um jeden Klick - Die SAT.1 Reportage
46 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 12
Sophia Thiel ist eine der bekanntesten Fitness-Influencerinnen in Deutschland. Ihr Weg vom Teenager zur durchtrainierten Bodybuilderin machte sie in den sozialen Medien zum Star. Auch Frauen wie Steffi Schwarz und Sandra Wall haben mit Backen, Basteln und Do-it-Yourself-Videos ihr Hobby zum Beruf gemacht und selbst "Fitness-Oma" Erika Rischko ist mit 80 Jahren noch zum TikTok- Phänomen geworden. Doch wie haben sie es nach oben geschafft und wie hoch ist der Preis dafür?
