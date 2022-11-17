Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumberuf InfluencerIn? Vom harten Kampf um jeden Klick - Die SAT.1 Reportage

SAT.1Staffel 2022Folge 11vom 17.11.2022
46 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 12

Sophia Thiel ist eine der bekanntesten Fitness-Influencerinnen in Deutschland. Ihr Weg vom Teenager zur durchtrainierten Bodybuilderin machte sie in den sozialen Medien zum Star. Auch Frauen wie Steffi Schwarz und Sandra Wall haben mit Backen, Basteln und Do-it-Yourself-Videos ihr Hobby zum Beruf gemacht und selbst "Fitness-Oma" Erika Rischko ist mit 80 Jahren noch zum TikTok- Phänomen geworden. Doch wie haben sie es nach oben geschafft und wie hoch ist der Preis dafür?

