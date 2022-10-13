Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Rentenschock - warum es jeden treffen kann

SAT.1Staffel 2022Folge 7vom 13.10.2022
45 Min.Folge vom 13.10.2022Ab 12

Heute noch jung, morgen schon alt und vor allem arm. Schon jetzt hat jeder fünfte Rentner zu wenig zum Leben - und es werden noch viel mehr. "SPIEGEL TV" begleitet fünf Frauen, die im Rentenalter ein Leben voller Sorgen führen. Mit der Armut kommt auch die Einsamkeit. Fünf Einzelschicksale und doch stellvertretend für eine ganze Generation. Eine Generation, die uns deutlich macht, wo wir stehen und was uns womöglich erwarten könnte.

SAT.1
