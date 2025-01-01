Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 12: Schein und Sein
44 Min.Ab 12
Der Lkw-Fahrer Dirschek klagt über Herzschmerzen und macht sein Herztransplantat dafür verantwortlich. Stefanie nimmt ihren Patienten ernst, obwohl sie weiß, dass es sich eindeutig um psychosomatische Beschwerden handelt. Sie kommt auf eine ungewöhnliche Idee: Sie will an Dirschek eine Placebo-OP durchführen - doch dann kommt alles ganz anders ...
