Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 10: Kreuz am Straßenrand
45 Min.Ab 12
Die 18-jährige Mado verursacht nach einem Discobesuch einen schweren Autounfall. Der Beifahrer, ihr Freund Nico, hat schwerste Verletzungen und wird im Koma liegend eingeliefert. Seine verzweifelte Mutter bittet Stefanie eindringlich, alles für ihren Jungen zu tun. Gegen den Rat des Neurochirurgen wagt Stefanie die schwierige Operation ...
