Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stefanie - Eine Frau startet durch

Unversöhnlich

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6
Unversöhnlich

UnversöhnlichJetzt kostenlos streamen

Stefanie - Eine Frau startet durch

Folge 6: Unversöhnlich

45 Min.Ab 12

Es ist ein schwerer Schicksalsschlag für Dr. Meier-Liszt: Sein Vater ist unheilbar krank und wird bald sterben, alle lebensverlängernden Maßnahmen sind ausgeschlossen. Eine unerträgliche Vorstellung für Meier-Liszt - er wendet sich von ihm ab. Stefanie versucht dennoch, ihn davon zu überzeugen, dass sein Vater ihn jetzt am dringendsten braucht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stefanie - Eine Frau startet durch
SAT.1 GOLD
Stefanie - Eine Frau startet durch

Stefanie - Eine Frau startet durch

Alle 1 Staffeln und Folgen