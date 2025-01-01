Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stefanie - Eine Frau startet durch

Nichts als die Wahrheit

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 15
Nichts als die Wahrheit

Stefanie - Eine Frau startet durch

Folge 15: Nichts als die Wahrheit

45 Min.
Ab 12

Die dreijährige Marie ist aus dem dritten Stock gestürzt - versehentlich, behauptet ihre Großmutter Bärbel Ludwig. Doch Stefanie zweifelt an der Aussage der Frau und versucht herauszufinden, was wirklich passiert ist. Sie vermutet, dass Frau Ludwig an Parkinson erkrankt ist ... Das schwangere Kindermädchen Alina erleidet einen Schwächeanfall. Ihr Arbeitgeber, Familie Beckmann, reagiert überaus besorgt - sehr zu Stefanies Verwunderung.

